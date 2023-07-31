Hadise'den Barbie şakası

Kısa bir süre önce vizyona giren ve sinema izleyicisinden büyük ilgi gören Barbie filminin yankıları sürerken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından filme dair göndermelerde bulunuyor. Hadise'nin yaptığı son paylaşımı gören takipçileri Barbie göndermesi yaptığını düşündü ancak işin aslı öyle çıkmadı.

Hadise'den Barbie şakası

Filmdeki repliklere gönderme yapılan ve 'Hi Ken Hi Barbie' (Merhaba Ken Merhaba Barbie) sözleriyle gündemde olan Barbie akımına yerli yabancı pek çok ünlü katıldı ve çektikleri videolarla bu akıma uyduklarını gösterdi.

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Kimileri ciddi ciddi bu akımın hakkını verirken kimi ünlüler de bu akıma esprili bir şekilde yaklaşmayı tercih etti.

Filmin gündemdeki yerini korumasıyla birlikte pek çok isim yeni yeni bu akıma dahil olurken Hadise'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın yanına "Hi Barbie" notuyla başlayan Hadise devamında "Tamam tamam şaka yaptım" diyerek akıma dahil olmaya şimdilik niyetinin olmadığını gösterdi.

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