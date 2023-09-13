Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı

Tatile çıkan ünlü şarkıcı Hadise pembe renkte uzun elbisesiyle poz verdi. Hadise'nin tatil pozlarına beğeni yağarken elbisenin fiyatı da ortaya çıktı.

Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı

Hadise ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı.

Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin geçen günlerde yeniden barıştıkları iddia edilmişti.

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Herkes yaza veda ederken ünlü şarkıcı Hadise'den şimdi de yeni tatil pozları geldi. Ünlü isim, 15 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pembe elbiseli karelerini yayınladı.

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Hadise'nin ardı ardına paylaştığı bu fotoğraflarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Ancak ünlü şarkıcının elbisesinin fiyatını duyanlar şoke oldu. Hadise'nin tercih ettiği sünger bob baskılı elbisenin yaklaşık olarak 79.473,84 TL olduğu öğrenildi.

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