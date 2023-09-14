Hadise'nin paylaştığı gizemli kolun sahibi belli oldu

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği sadece beş ay sürmüş, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

Hadise, son günlerde eski evliliğiyle tekrar gündeme geldi. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edildi.

İddialara yanıt Hadise cephesinden gelmişti. Hadise, Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığını açıklamıştı.

Söylemezsem Olmaz programı Hadise’nin kalp emojisi ile paylaştığı ve sadece bir kolunun göründüğü gizemli erkeğin kim olduğunu ortaya çıkardı.

Programda aynı çizgili gömleği giyen Mehmet Dinçerler’in fotoğrafları da yayınlandı. Hadise’nin paylaşımındaki gizemli erkeğin eski eşi Mehmet Dinçerler olduğu ve çiftin gizli gizli buluştukları öne sürüldü.

Hadise, mayıs ayında konser sırasında yaptığı evlilik açıklamasıyla gündeme gelmişti. Seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.