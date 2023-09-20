Hadise'nin pozlarındaki o detay dikkat çekti

Çıkardığı şarkılar ve sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren Hadise cesur pozlarıyla da ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin çorapları dikkat çekti.