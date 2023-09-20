Hadise'nin pozlarındaki o detay dikkat çekti

Çıkardığı şarkılar ve sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren Hadise cesur pozlarıyla da ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin çorapları dikkat çekti.

Hadise'nin pozlarındaki o detay dikkat çekti

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise iddialı tarzıyla yine gündemde. Güzelliği ve çıkardığı şarkılar ile dikkat çeken ünlü isim son pozlarıyla beğeni topladı.

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Siyah bir kalp emojisi ile paylaşım yapan Hadise'nin iddialı tarzında çorapları dikkat çekti.

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Ünlü ismin takipçileri "Çoraplar sence olmuş mu", "Çorap olmamış sanki", "Çorap hariç efsane" yorumlarında bulundu.

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37 yaşındaki güzel şarkıcının fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

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