Hadise'nin pozlarındaki o detay dikkat çekti

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise iddialı tarzıyla yine gündemde. Güzelliği ve çıkardığı şarkılar ile dikkat çeken ünlü isim son pozlarıyla beğeni topladı.
Siyah bir kalp emojisi ile paylaşım yapan Hadise'nin iddialı tarzında çorapları dikkat çekti.
Ünlü ismin takipçileri "Çoraplar sence olmuş mu", "Çorap olmamış sanki", "Çorap hariç efsane" yorumlarında bulundu.
37 yaşındaki güzel şarkıcının fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.
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