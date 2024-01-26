Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı; 1 ölü, 6'sı asker 9 yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç sürücü ile bir midibüs çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 6'sı asker 9 kişi ise yaralandı.

VALİ HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Vali Hamza Aydoğdu, yaşanan kazanın ardından Refahiye ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, kaza geçiren yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydoğdu, yaralıların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.