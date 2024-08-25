Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.1'i ağır 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan Osman C. (49) yönetiminde olan motosiklet ile karşı yönden gelen Sürücü Rahat M.(40) yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Mehmet M. (36) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.

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