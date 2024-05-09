Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Pazarcı Mahallesi Balkan Caddesi’nde meydana gelen olayda, Balkan Caddesi’nde seyir halinde olan Yılmaz Y. kontrolündeki hafif ticari araç ile ara sokaktan Balkan Caddesi’ne çıkan Ceyda G. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın sonucunda metrelerce sürüklenen motosikletten yola savrulan sürücü Ceyda G. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sultan Ö. yaralandı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sultan Ö., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.