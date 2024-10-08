Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman - Gülhan Kocadayı / Yeniçağ

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yalçın (37) idaresindeki 48 VP 096 plakalı hafif ticari araç,

Erol B,(41) idaresindeki 27 ABR 961 otomobille Besni Kızılin yolu ören köyü yol ayrımında çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAT sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi . İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı otomobil sürücüsü Erol B, ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Yalçın'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı duyan Mehmet Yalçın'ın yakınları kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.