Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya Batakköy Mahallesi'nde, N.B. kontrolündeki hafif ticari araç ile F.D. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kazada, otomobil sürücüsü F.D. ve araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Y.T.D., 16 yaşındaki A.B.D. ile hafif ticari araçta bulunan A.B. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.