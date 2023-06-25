Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

(İHA) Kaza, akşam saatlerinde Karakeçili ilçesindeki Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. idaresindeki otomobil ile Erkan K.'nın kullandığı hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Erkan K. (48) ile yolculardan Enes K. (14), Bengüsu K. (14), Sevim K. (40), Sıla G. (20), Buket D. ve Büşra D. (23) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.