Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Afyonkarahisar’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 03 VY 682 plakalı hafif ticari araç ile 03 L 3638 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi.

Can pazarı kurulan kazanın ardından araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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