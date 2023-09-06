Hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 yaşındaki çocuk öldü, 4 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 yaşındaki çocuk öldü, 4 yaralı

Elazığ-Malatya kara yolunda, İ.D. idaresindeki 23 HL 279 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada, 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna götürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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