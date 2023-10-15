Hafif ticari araç, üst geçidin asansörüne çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aşağı Öveçler Mahallesi, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. U.C.G. (22) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin asansör kısmına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü U.C.G. ve M.K.E.'nin (24) yaşamını yitirdiği, E.F.K.'nın (22) ise ağır yaralandığı belirlendi. E.F.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, U.C.G. ve M.K.E.'nin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.