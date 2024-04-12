Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. 5 yaralı

Çorum’un Zile Kavşağında meydana gelen olayda, Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde giden Şaban Burak’ın kullandığı 38 AFZ 759 plakalı araç kavşakta, Zile istikametinden Ankara istikametine seyir halinde ilerleyen Yusuf S.’nin kullandığı 34 UM 6207 plakalı araçla çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada sürücülerden Şaban Burak ile yolcular Mehmet Ali Burak, Şerife Burak, Muhammed Akbaş, Yusuf Erdem Akbaş yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kişiler, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.