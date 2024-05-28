Hafif ticari araca 14 göçmen sığdırdılar

Son operasyonda, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan hafif ticari araçta 14 göçmen bulundu. Şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı.
27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurdukları hafif ticari araçta kaçak göçmenleri buldu. Araç sürücüsü M.M. hemen yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Yakalanan 14 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.