Hafif ticari araca 14 göçmen sığdırdılar

Kaynak: İHA
Hafif ticari araca 14 göçmen sığdırdılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.

Son operasyonda, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan hafif ticari araçta 14 göçmen bulundu. Şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı.

27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurdukları hafif ticari araçta kaçak göçmenleri buldu. Araç sürücüsü M.M. hemen yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Yakalanan 14 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

aw214798-01.jpg

aw214798-02.jpg

aw214798-03.jpg

Son Haberler
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu' Spor
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu'
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları Video
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı Video
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor Spor
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı Video
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı Video
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek Ekonomi
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek