Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolu Kaytaş Mevkii'nde meydana gelen kazada, D.C.Ş. (23) idaresindeki 38 D 5573 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan M.E.Ş. (24) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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