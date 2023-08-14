Hafızası 30 yaşındaki kadar güçlü 'süper yaşlıların' sırrı çözüldü

Haber Global’in Independent Türkçe'den çevirdiği habere göre; İspanyol bilim insanlarının yeni araştırması, keskin zekâlarıyla yaşlarına meydan okuyan ve uzun yaşamlar süren özel kişilerin sırrını ortaya çıkardı.

Buna göre süper yaşlıların sağlam kafaları, sağlam vücutlarıyla bağlantılı olabilir.

Hafızası 20 ila 30 yaşındaki gençlerinki kadar güçlü olan ve nadir görülen 80 yaş üstü insanlara “süper yaşlı” adı veriliyor.

Madrid Politeknik Üniversitesi'nden sinirbilimci Bryan Strange, “Süper yaşlıların bahçecilik veya merdiven çıkma gibi fiziksel açıdan daha zorlu aktiviteleri yapması mümkün” diye konuştu.

Garo-Pascual ve meslektaşları, 64 süper yaşlıyı ve 55 tipik sağlıklı yaşlı yetişkini inceledi.

Katılımcılar beyin taramaları, hareketlilik testleri, ruh sağlığı değerlendirmeleri, yaşam tarzı anketlerinden geçerek, değerlendirilmesi için düzenli kan verdi.

Hakemli bilimsel dergi The Lancet'te yayımlanan bulgular, süper yaşlıların beyinlerinde hafıza ve hareketle ilgili alanların, diğerlerinin beyinlerinden daha yavaş küçüldüğünü gösterdi.

Araştırmacılar, süper yaşlılar genellikle orta yaşlarda daha aktif olduğunu, ileri yaşlarda daha iyi uyuyabildiklerini, akıl sağlıklarının daha yerinde olduğunu ve günlük yaşamlarında daha bağımsız hareket ettiklerini dile getirdi.