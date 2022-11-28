'Süper yaşlı'ların hafıza sırrı açıklandı. Güçlü beyinleriyle 20 yaşındaki gençlere taş çıkarıyorlar

85 yaşında bir süper yaşlı olan Carol Siegler her hafta birkaç gün spor salonunda çalıştığını; arkadaşları ve ailesiyle sık sık sosyalleştiğini, her türlü kitabı okuduğunu ve düzenli olarak bulmaca çözdüğünü açıkladı.

Habere göre Siegler, 20 ila 30 yaş arası genç insanlar kadar keskin bir beyne sahip bilişsel bir "Süper Yaşlı. 14 yıldır üstün hafızalı yaşlıları inceleyen Northwestern Süper Yaşlanma Araştırma Programına kayıtlı bir grubun parçası oldu. Psikiyatri profesörü Emily Rogalski, "Süper Yaşlıları ortalama yaşlılarla karşılaştırdığımızda, benzer IQ seviyelerine sahip olduklarını, bu nedenle gördüğümüz farklılıkların sadece zekadan kaynaklanmadığını belirtmek önemli" açıklamalarında bulundu.

Birçok insanın beyni yaşlandıkça küçülür ancak araştırma düşünme, karar verme ve hafızadan sorumlu korteksin 50'li ve 60'lı yaşlardaki insanlara göre çok daha kalın kaldığını ve daha yavaş küçüldüğünü gösterdi.

SÜPER YAŞLILARIN ORTAK ÖZELLİĞİ

Feinberg'deki Mesulam Bilişsel Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezi'nin müdür yardımcısı olan Rogalski ise süper yaşlıların SuperAger'ların benzer özellikleri paylaştığını söyledi.

- Fiziksel olarak aktif kalıyorlar

- Olumlu olma eğilimindeler

- Her gün yeni bir şeyler okuyarak ya da öğrenerek beyinlerine meydan okuyorlar

- Çoğu 80'li yaşlarına kadar çalışmaya devam ediyor.

- SuperAger'lar aynı zamanda aile ve arkadaşlarla sürekli sosyaller. Çeşitli sosyal faaliyetlere, gönüllü faaliyetlere katılıyorlar.

- Başkalarıyla daha olumlu ilişkiler kurma eğilimindeler

BİR UZMANA GÖRE BÜYÜK SIR: YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK

Bir nörobilim araştırmacısı ve “Yaşlanmaya Dayanıklı Beyin” kitabının yazarı Macr Milstein de benzer bir konuda CNBC'e yazdığı makalede "Beynimizin kaderi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olanın sadece genlerimiz değil davranışlarımız olduğunu keşfettim" açıklamalarında bulundu.

Milstein 2021 tarihli bir araştırmaya göre, süper yaşlıların sırrı hayatları boyunca yeni şeyler öğrenmeye devam etmeleridir.

Milstein, "Beyni bir banka hesabı gibi düşünün. Öğrenerek “birikimler” veya beyin hücrelerimiz arasında yeni bağlantılar yaparız. Anılarımız bu bağlantılarda barınmaktadır. Yaşlandıkça, doğal olarak bu bağlantılardan bazılarını kaybederiz. Her yıl para çekmek gibi. Ancak hayatımız boyunca ne kadar çok para yatırırsak, net değerimiz bu para çekme işlemlerinden o kadar az etkilenir" diyor.