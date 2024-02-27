Hafızayı yeniden canlandırıyor. Sabah uyanır uyanmaz yapın

Mutlu uyanmak verimli ve sağlıklı bir güne başlamanın sırrı belli oldu.

İşte bunu yapmanızı sağlayacak ipuçları:

- Güneş ışığı, uyanmanızı kolaylaştıran hormonu artırır. Perdelerinizi açık bırakarak, güneşin sıcaklığını hissedin.

- Alarmınızı 15 dakika erkene kurun. Böylece, yataktan çıkmadan önce kendinizi güne hazırlayın. Acele etmeyin, rahatlayın.

- Esnemeyi unutmayın. Her yöne 15 saniye esneyerek, kan dolaşımınızı ve oksijen alımınızı hızlandırın.

- Sabah karar vermeyin. Ne giyeceğiniz, ne yiyeceğiniz gibi kararları akşamdan verin. Sabahları daha az stres yaşayın.

- Dişlerinizi fırçalayın ve ağız temizliği yapın. Ağzınızdaki bakterilerden kurtulun ve nane ferahlığıyla güne başlayın.

- Kahve kokusuyla dinç kalın. Kahve, dikkatinizi, bilginizi ve problem çözme yeteneğinizi artırır. Ayrıca, sizi mutlu ve sakin yapar.

- Şeker ya da portakal suyuyla başlayın. Çok az miktarda şeker, hafızanızı güçlendirir. Ama fazlasına gerek yok, yüksek şekerli ürünlerden kaçının.