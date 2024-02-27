Hafızayı yeniden canlandırıyor. Sabah uyanır uyanmaz yapın

Kaynak: Haber Merkezi
Hafızayı yeniden canlandırıyor. Sabah uyanır uyanmaz yapın
Hafızayı yeniden canlandıran ve sabah uyanır uyanmaz yapılması gereken sırlar ortaya çıktı.

Mutlu uyanmak verimli ve sağlıklı bir güne başlamanın sırrı belli oldu.

İşte bunu yapmanızı sağlayacak ipuçları:

- Güneş ışığı, uyanmanızı kolaylaştıran hormonu artırır. Perdelerinizi açık bırakarak, güneşin sıcaklığını hissedin.

- Alarmınızı 15 dakika erkene kurun. Böylece, yataktan çıkmadan önce kendinizi güne hazırlayın. Acele etmeyin, rahatlayın.

- Esnemeyi unutmayın. Her yöne 15 saniye esneyerek, kan dolaşımınızı ve oksijen alımınızı hızlandırın.

- Sabah karar vermeyin. Ne giyeceğiniz, ne yiyeceğiniz gibi kararları akşamdan verin. Sabahları daha az stres yaşayın.

- Dişlerinizi fırçalayın ve ağız temizliği yapın. Ağzınızdaki bakterilerden kurtulun ve nane ferahlığıyla güne başlayın.

- Kahve kokusuyla dinç kalın. Kahve, dikkatinizi, bilginizi ve problem çözme yeteneğinizi artırır. Ayrıca, sizi mutlu ve sakin yapar.

- Şeker ya da portakal suyuyla başlayın. Çok az miktarda şeker, hafızanızı güçlendirir. Ama fazlasına gerek yok, yüksek şekerli ürünlerden kaçının.

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