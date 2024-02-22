Hafızayı zehir gibi yapan besinler ortaya çıktı. Uzmanlar düzenli tüketin dediler

B12 eksikliği, yorgunluk, halsizlik ve sinirlilik gibi belirtilere neden olabilir. Bu durum, sinir sistemi başta olmak üzere vücudunuzun sağlığını ve hayat kalitenizi olumsuz etkiler. Bu yüzden, B12 eksikliğini önlemek veya gidermek çok önemlidir.

B12 vitamini almak için tüketebileceğiniz besinler şunlardır:

Sakatatlar:

Karaciğer, dalak gibi organlar B12 vitamini açısından zengindir. Haftada iki kez tüketmeniz önerilir.

Kuzu sakatatları, dana sakatatlarına göre daha fazla B12 içerir. 100 gram kuzu karaciğeri, günlük

B12 ihtiyacınızın 13 katını karşılar.

Kabuklu deniz ürünleri:

Sakatat sevmeyenler için alternatif bir B12 kaynağıdır. 100 gram istiridye, günlük B12 ihtiyacınızın iki katını sağlar. Ayrıca demir emilimine de yardımcı olur. Kabuklu deniz ürünleri, antioksidan özellikleriyle de faydalıdır. Suda haşlayarak veya yemeklere katıp tüketebilirsiniz.

Süt ve süt alternatifleri:

İnek sütü, B12 vitamini içeren bir başka besindir. Ancak, inek sütü sevmeyenler veya veganlar için soya, badem ve pirinç sütü de B12 vitamini sağlar. Bir bardak soya sütü, günlük B12 ihtiyacınızın neredeyse tamamını karşılar. Bu sütleri, meyvelerle karıştırarak da tüketebilirsiniz.

Süt ürünleri:

Peynir ve yoğurt da B12 vitamini içerir. Bir dilim peynir, günlük B12 ihtiyacınızın yarısını, bir kase yoğurt da üçte birini karşılar. Yoğurdu, kuruyemiş veya meyve ile lezzetlendirebilirsiniz.

Yumurta:

B12 vitamini almak için doktorların önerdiği besinlerden biridir. Her gün bir yumurta yemek, hem

B12 hem de E ve D vitamini almanızı sağlar.

Yağlı balıklar:

Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar, hem protein hem de B12 vitamini bakımından zengindir. 100 gram somon, günlük B12 ihtiyacınızın 5 katını, bir kutu ton balığı da 2 katını karşılar. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri ve selenyum gibi faydalı maddeler de içerirler.

Kırmızı et:

Haftada iki kez kırmızı et yemek, B12 vitamini almak için yeterlidir. Ancak, etleri uzun süre veya yağda pişirmek, B12 vitamini kaybına neden olabilir.