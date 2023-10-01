Hafriyat kamyonu 6 araca çarptı. Trafik birbirine girdi

İstanbul Sultangazi’de hafriyat kamyonunun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Hafriyat kamyonu 6 araca çarptı. Trafik birbirine girdi

Kaza, 28 Ekim Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 2030 plakalı hafriyat kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 3 kişi bulundukları araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Hafriyat kamyonunun araçlara çarptığı anlar ise ışıklarda bekleyen bir aracın araç kamerasına yansıdı. Yağışlı havada hafriyat kamyonunun hızla geldiği ve araçlara çarptığı görülürken, araçlar sürüklenerek birbirine girdi. Bu sırada araçta bulunanların yaşadığı panik ise kayıtlara yansıdı.

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