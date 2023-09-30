Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi

Balıkesir'de moloz dökümü sırasında uçuruma devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Marmara Adası Belediyesine bağlı Çınarlı Mahallesi Bedalan mevkisinde meydana geldi.

Maden firmasında çalışan Rahim Tandır yönetimindeki hafriyat kamyonu, moloz dökümü sırasında kayarak metrelerce sürüklenip, uçuruma devrildi.

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Sürücü Tandır ile kamyonda bulunan Avni Baki araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sıkıştıkları yerden çıkarılan Rahim Tandır ve Avni Baki'nin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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İki kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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