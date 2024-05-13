Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu. İşte son durumu…

Kaynak: Haber Merkezi
Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu. İşte son durumu…
Ameliyat olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile sevenlerini endişelendirdi.

Hastane odasında annesine verdiği pozu, "Anne gözü, anne yüreği" diyerek paylaşan 24 yaşındaki ünlü oyuncu, takipçilerinin korkması üzerine sağlık durumu hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hafsanur Sancaktutan, ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu ameliyat olduğunu açıklayarak "Merak etmeyin, her şey yolunda. Kısa sürede sahalara dönüyorum" dedi.

24 yaşındaki genç oyuncu Aşk Ağlatır, Son Yaz ve Ya Çok Seversen gibi ünlü yapımlarda yer almıştı.

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