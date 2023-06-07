Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş cephesinden mutlu haber

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Deniz Can Aktaş'ın yaklaşık 3,5 yıllık aşkı, Aralık 2022'de sona ermişti.

Son dönemin popüler oyuncularından Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Deniz Can Aktaş'ın yaklaşık 3,5 yıllık aşkı, Aralık 2022'de sona ermişti. 2023 Ocak ayında ise 23 yaşındaki güzel oyuncu hakkında 'intihara teşebbüs etti' iddiaları ortaya atılmıştı.

Takvim'in haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayıp yaşadığı zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Bu olayın ardından bir süre sessizliğe bürünen güzel oyuncu ile Aktaş cephesinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Hafsanur Sancaktutan ile 29 yaşındaki Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz sabah Caddebostan'daki bir mekanda baş başa kahvaltı yaparken görüldü.

