Hafsanur Sancaktutan'dan yalnızlık açıklaması

Deniz Can Aktaş, bir zamanlar aynı dizide rol aldığı Hafsanur Sancaktutan ile 3,5 yıldır aşk yaşıyordu. Hafsanur Sancaktutan'ın aşkını o sahnenin bitirdiği iddia edilmişti. İlişkisi biten Hafsanur, yalnızlığına dair açıklamalarda bulundu.

Hafsanur Sancaktutan, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek bu konuda şunları söyledi: Doğum günüm vardı, o günü de yalnız geçirdim. Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum. Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim.

