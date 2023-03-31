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Hafsanur Sancaktutan'dan yalnızlık açıklaması

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, hayatında kimsenin olmadığını söyledi ve ekledi: Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum. Şu an bir ilişki düşünmüyorum.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:56
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Hafsanur Sancaktutan: Yalnızlığı seviyorum

Hafsanur Sancaktutan'dan yalnızlık açıklaması
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Deniz Can Aktaş, bir zamanlar aynı dizide rol aldığı Hafsanur Sancaktutan ile 3,5 yıldır aşk yaşıyordu. Hafsanur Sancaktutan'ın aşkını o sahnenin bitirdiği iddia edilmişti. İlişkisi biten Hafsanur, yalnızlığına dair açıklamalarda bulundu.

Hafsanur Sancaktutan, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek bu konuda şunları söyledi: Doğum günüm vardı, o günü de yalnız geçirdim. Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum. Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim.
 

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