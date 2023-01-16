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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan kötü bir haber geldi. Son dönemdeki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 01:39
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Hafsanur Sancaktutanın ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
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Hafsanur Sancaktutan son dönemin öne çıkan yıldız oyuncuları arasında yer alıyor.

Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndüğü ortaya çıkı.

EVE GİTTİĞİNDE FENALAŞTI

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre eve gittiğinde fenalaşan Sancaktutan apar topar hastaneye kaldırıldı.

Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı.

Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi. Sancaktutan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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