Hafta boyu sağanak var. Meteoroloji birçok şehri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yayınladığı verilere göre; Önümüzdeki hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkisini göstereceği bildirildi.

Tahminlere göre, hafta boyunca yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi.

Yağışların zaman zaman kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklarda da önemli bir düşüşün meydana geleceği bildirildi.

Özellikle İstanbul'da, sıcaklıkların 33 derece civarından cuma gününe kadar 30 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Yağışların hafta boyunca özellikle iç ve kuzey bölgelerde etkili olacağı öngörüldü.

Hafta ortasında yurdun kuzey kesimlerinde yoğunlaşan yağışların, haftanın son günlerinde iç kesimlerde de güçleneceği tahmin edildi.

GÜNÜN TAHMİNLERİ: YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin bugünkü tahminlerine göre, ülkenin kuzey bölgeleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bazı yerlerde ise yoğun bulutlu olması bekleniyor.

İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Özellikle sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.