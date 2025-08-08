Hafta sonu daha da ısınacak: Sıcaklıklar 7 kentte 40 dereceyi aştı

Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 7 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
EN YÜKSEK SICAK SİİRT'TE ÖLÇÜLDÜ
Bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece kaydedildi.
Sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde 42,3, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42,2, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 41,6, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 40,9 ve Adana'nın Feke ilçesinde 40,6 derece ölçüldü.
Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağışlara aldanmayın kavurucu sıcaklara hazır olun!