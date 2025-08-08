Hafta sonu daha da ısınacak: Sıcaklıklar 7 kentte 40 dereceyi aştı

Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonu daha da ısınacak: Sıcaklıklar 7 kentte 40 dereceyi aştı

Günün ilk yarısında sıcaklılar 7 kentte 40 dereceyi aştı. Günün en yüksek sıcaklığı 42,6 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.

Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 7 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

EN YÜKSEK SICAK SİİRT'TE ÖLÇÜLDÜ

Bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece kaydedildi.

Sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde 42,3, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42,2, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 41,6, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 40,9 ve Adana'nın Feke ilçesinde 40,6 derece ölçüldü.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağışlara aldanmayın kavurucu sıcaklara hazır olun!Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Yağışlara aldanmayın kavurucu sıcaklara hazır olun!

Son Haberler
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı (8 Ağustos 2025)
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!
İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 6 kişi hastanelik oldu
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...