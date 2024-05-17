Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi

DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir, kuzeydoğu kesimlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Öğleden sonra güneydoğu kesimlerde rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor.
ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir.
KARS: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir.
MALATYA: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.
VAN: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir, yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları olabilir.