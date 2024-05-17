Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi

Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsim normallerinin yaşanamadığı bu günlerde yeni hava durumu raporunu yayımladı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok kent için uyarı yapılırken sağanak yağış ve karın haftasonu 37 ili etkisi altına alacağını duyurdu.
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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 1

Meteoroloji uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. Ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı olabileceği bildirildi. Ayrıca, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 2

Hava durumu genel olarak parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 3

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı yaşanabilir. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı gözlemlenebilir.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 4

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artış öngörülüyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden esecek olup, güney kesimlerde ise hafiften orta kuvvete kadar esebilecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 5

Uyarılar arasında kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 6

Ayrıca, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma gibi etkilerle karşılaşmamak için tedbirli olunması gerekiyor. Van ve Hakkari illerindeki yüksek kesimlerde kar erimesi nedeniyle oluşabilecek risklere karşı da dikkatli olunması önemle belirtiliyor.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 7

BÖLGELER İÇİN HAVA DURUMU

MARMARA

Bugün, Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, gün ilerledikçe yer yer bulutların artması öngörülüyor, özellikle akşam saatlerinde güney ve batı bölgelerinde hafif sağanak yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde ise güney kesimlerde toz taşınımı olabilir.

EDİRNE: 23°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı bulutlu bir gün geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde hafif sağanak yağış olasılığı var.

İSTANBUL: 20°C'ye kadar ulaşacak olan sıcaklıkta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

KIRKLARELİ: 21°C'ye kadar çıkacak olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir gün geçirebilirsiniz.

KOCAELİ: 21°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 8

EGE

Ege Bölgesi'nde bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, gün içinde kuzey kesimlerinde bulutların artmasıyla akşam saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde hafif sağanak yağışlar görülebilir. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde toz taşınımı olabilir.

AFYONKARAHİSAR: 22°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı bulutlu bir gün geçirebilirsiniz.

DENİZLİ: Sıcaklık 29°C'ye kadar çıkacak ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

İZMİR: 25°C'ye kadar çıkacak olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir gün geçirebilirsiniz.

UŞAK: 23°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 9

AKDENİZ

Bugün Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak iç kesimlerde yer yer bulutların artmasıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Batı Akdeniz'de ise akşam saatlerinden sonra toz taşınımı olabilir.

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz. Akşam saatlerine kadar iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

ANTALYA: 25°C'ye kadar çıkacak olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

BURDUR: 27°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor, ancak zamanla bulutların artması muhtemel.

HATAY: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz. Akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 10

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Özellikle Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

ANKARA: 21°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir gün geçirebilirsiniz, ancak zamanla bulutların artması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz. Gece saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

KONYA: Parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

YOZGAT: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 11

BATI KARADENİZ

Bugün Batı Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor, ancak doğu kesimlerde yer yer bulutlanma olabilir.

BOLU: 19°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir gün geçirebilirsiniz.

DÜZCE: Parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

SİNOP: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz.

ZONGULDAK: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Aralıklı sağanak yağışlar görülebilir, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar olabilir.

AMASYA: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

TOKAT: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 13

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir, kuzeydoğu kesimlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Öğleden sonra güneydoğu kesimlerde rüzgarın kuvvetlenmesi bekleniyor.

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir.

KARS: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir.

MALATYA: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

VAN: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir, yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları olabilir.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın ise Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu olabilir.

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir gün geçireceksiniz.

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu olabilir.

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Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi 15
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