Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi

AKDENİZ

Bugün Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak iç kesimlerde yer yer bulutların artmasıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Batı Akdeniz'de ise akşam saatlerinden sonra toz taşınımı olabilir.

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz. Akşam saatlerine kadar iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

ANTALYA: 25°C'ye kadar çıkacak olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

BURDUR: 27°C'ye kadar yükselecek olan sıcaklıkta parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor, ancak zamanla bulutların artması muhtemel.

HATAY: Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceksiniz. Akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.