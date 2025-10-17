Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine hafta sonu beklenen hava durumunu detaylıca değerlendirdi.

Çelik, hafta sonu özellikle ülkenin kuzeybatı kesimlerinde yağış beklendiğini aktararak, cumartesi günü kuvvetli olmasa da Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de sağanakların etkili olacağını belirtti. Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren ise Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de yağış geçişleri görüleceğini ifade eden Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz." dedi.

Sıcaklık değerlerinde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Çelik, sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında, iç ve güney bölgelerde ise yer yer mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini dile getirdi. Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelere kayacağını, salı ve çarşamba günlerinde ise tüm ülkeyi etkisi altına alacağını söyledi.

BURSA VE İZMİR’DE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Pazar günü özellikle Marmara'nın güney ve doğu kısımlarında yer yer kuvvetli yağışların görüleceğini kaydeden Çelik, Bursa’da pazar günü için orta kuvvette, bölgesel olarak ise kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti. Çelik, Bursa’ya metrekareye 15-20 kilogram yağış düşeceğini ancak bu miktarın tek başına su sorununu çözmeye yetmeyeceğini ve barajları dolduracak seviyede olmayacağını bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında olacağını kaydetti.

İstanbul’da cumartesi hafif bir yağış görüleceğini ancak gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların orta kuvvette beklendiğini aktaran Çelik, "Pazar günü öğle saatlerine kadar bu yağış etkili olacak. Pazar günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Pazartesi günü ise çoğunlukla çok bulutlu bir hava göreceğiz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece bandında seyredecek." diye konuştu.

Ankara’da ise cumartesi yağış beklenmediğini, pazar günü akşam saatlerinde kısa süreli yağış geçişleri görüleceğini söyledi. Çelik, pazartesi günü için de Ankara'da kuvvetli olmamakla birlikte bir sağanak geçişi beklendiğini ve en yüksek sıcaklıkların 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.