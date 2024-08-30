Haftada 3 gün çalışan işsize devletten 6 bin 792 lira! İşte başvuru şartları

Gazeteci Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, programın detayları şu şekilde:

HAFTADA 3 GÜN İŞ, EN FAZLA 10 AY SÜRECEK

İşsizlere, kamu kurumları bünyesinde ilk bir ay çocuk bakım işleri, ağaçlandırma gibi konularda eğitimler verilecek. Bu eğitimlerin ardından, katılımcılar haftada 3 gün kamu kurumlarında eğitim aldıkları konularla ilgili çalışacaklar. Program en fazla 10 ay sürecek ve katılımcılara cep harçlığı verilecek. Bu harçlık, işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

İŞTE VERİLECEK EĞİTİMLER

Verilecek eğitimler, kamu kurumları tarafından Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) sunulacak ve uygun görülmesi halinde başlatılacak. Eğitim konuları ise şu şekilde olacak: