Haftada 3 gün çalışan işsize devletten 6 bin 792 lira! İşte başvuru şartları

Gazeteci Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, programın detayları şu şekilde:
HAFTADA 3 GÜN İŞ, EN FAZLA 10 AY SÜRECEK
İşsizlere, kamu kurumları bünyesinde ilk bir ay çocuk bakım işleri, ağaçlandırma gibi konularda eğitimler verilecek. Bu eğitimlerin ardından, katılımcılar haftada 3 gün kamu kurumlarında eğitim aldıkları konularla ilgili çalışacaklar. Program en fazla 10 ay sürecek ve katılımcılara cep harçlığı verilecek. Bu harçlık, işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
İŞTE VERİLECEK EĞİTİMLER
Verilecek eğitimler, kamu kurumları tarafından Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) sunulacak ve uygun görülmesi halinde başlatılacak. Eğitim konuları ise şu şekilde olacak:
- Engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
- Çocuk bakım işleri
- Tarımsal üretim ve hayvancılık
- Ağaçlandırma
- Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri
- Geri dönüşüm ve atık imha faaliyetleri
- Parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi
- Biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu
- Spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi