Haftada 4 gün çalışmaya geçen ülkede flaş sonuç

Portekiz'de hükümet haziran ayında pilot bir uygulama başlatarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçti. Bu uygulamaya göre çalışanlar, maaşları azalmadan haftada 4 gün çalışmaktan memnun.

Son yıllarda özellikle gelişmiş ekonomilerde de sıkça gündeme gelen haftada 4 gün çalışma uygulamasını toplam yaklaşık bin çalışanın bulunduğu 41 şirkette pilot olarak başlatan Portekiz'de bu sayede iş ile aile arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve iş yerlerindeki verimliliğin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu uygulamayla birlikte pilot şirketlerde haftada 4 gün çalışanların katıldığı ankette stres ve uykusuzluk sorunlarının yüzde 21 azaldığı belirlendi.

YORGUNLUK VE YALNIZLIK HİSSİ AZALDI

Hükümetin iki üniversiteye yaptırdığı ankette, ev ve iş arasında denge kurmanın “zor” ya da “çok zor” olduğunu söyleyenlerin oranı %46’dan %8’e geriledi.

Raporda, pilot uygulamaya dahil olan şirketlerin çalışanlarında kaygı, gerginlik ve depresiflik %21, yorgunluk %23 ve yalnızlık %14 oranında azaldığı belirtildi.

MAAŞLARI AYNI KALDI

Ayrıca çalışanların yüzde 65'inin aileleriyle daha fazla vakit geçirdiklerini belirttikleri, hobi ve ilgi alanlarına daha fazla zaman ayıranların oranının da yüzde 60'ı bulduğu kaydedildi.

Pilot uygulamada yer alan şirketlerin daha önce haftalık 41,5 olan çalışma saatini yaklaşık yüzde 12 azaltarak 36,5 saate düşürdüğü ve çalışanlarının maaşlarında herhangi bir oynama yapmadıkları belirtildi.

ÜÇÜNCÜ TATİL GÜNÜNDE PAZARTESİ İLK SIRADA

Şirketlerin işleyişlerine göre çalışanları için boş gün belirledikleri, düşünülenin aksine cuma gününü seçenlerin oranının sadece yüzde 20 olduğu, en çok pazartesinin tercih edildiği bilgisi paylaşıldı.

"BİRÇOK ALIŞKANLIK DEĞİŞMELİ"

Londra Üniversitesi Ekonomi Profesörü Pedro Gomes, yeni çalışma sistemine uyum sağlamakta bazı zorlukların olduğuna dikkati çekti.

Yeni çalışma saatlerinde verimliliği artırmaya yönelik zaman kaybını önleyici bazı değişikliklerin yapılması gerektiğine işaret eden Gomes, "Uzun kahve veya öğle yemeği molaları, toplantılara geç gelme veya futbol hakkında konuşmak için iş arkadaşlarının sözünü kesme gibi birçok alışkanlığın değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gomes, ayrıca pilot uygulamaya katılan şirketlerde liderlik pozisyonunda bulunanların yüzde 60'a yakınının kadın olduğunu ancak gerçekte Portekiz'deki çalışma dünyasında bu oranın yüzde 27 düzeyinde kaldığını ifade etti.

YÜZDE 95'E GÖRE FAYDALI

Pilot uygulamada yer alan şirketlerin yüzde 95'i şimdilik bu sistemi faydalı gördüklerini belirtse de araştırmanın Nisan 2024'te tamamlanacağı notu düşüldü.

Avrupa'da Belçika, İzlanda ya da kısmi olarak Fransa gibi bazı ülkelerde de Portekiz'dekine benzer çalışma sistemleri uygulanıyor. İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, haftalık 40 saat çalışma süresini 2025'te 37,5'e indirmeyi planlıyor.