Haftada bir kez tüketene şifa yağıyor. Kansere kalkan oluyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Uzmanlar, kerevizin içerisinde bulunan apigeninin birçok kronik hastalığa kalkan olduğunun altını çizdi.

İŞTE, KEREVİZ TÜKETTİĞİNİZDE VÜCUDA SAĞLADIĞI MUCİZE FAYDALAR...

-Kalp sağlığını ve damarları korucuyu özellikleri bulunmaktadır.

-Vücuttaki ödemin atılmasına katkı sağlar

-İdrar ve mesane rahatsızlıklarında iltihabı ortadan kaldırır

-Beyin ve sinir sistemini korur

-Bağışıklık sistemini güçlendirerek iltihap ve enfeksiyon oluşumunun önüne geçer.

-Mide problemlerini önleyicidir ve mideyi korur. İçeriğinde yer alan yüksek antioksidan özelliği mide sağlığını destekler. Mide ekşimesi ve mide ülseri gibi durumları engeller.

-İdrar söktürücü özelliği vardır

- Romatizma sorunlarına fayda sağlarken, gut hastalığı bulunan kişiler tüketebilir

-Kolesterolü düşürür

-Yüksek lif içeriğiyle kabızlık sorunlarına iyi gelir

MUCİZE BESİN KANSERE NASIL DUVAR ÖRÜYOR?

Bitki pigmentleri arasında yer alan apigenin, zengin bir içeriğe sahiptir. Apigenin ve lueolin gibi maddeler, kanserli hücrelerin oluşumunu ve yayılmasını önler ve kansere karşı koruma sağlar. Yapılan çalışmalarda, apigenin adlı maddenin, çeşitli kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurduğu ve enfeksiyonun ilerlemesini azalttığı ortaya çıkmıştır.

KEREVİZ NASIL TÜKETİLİR?

Kerevizin hem pişmiş hem de çiğ olarak faydalarından yararlanabileceğiniz bir sebze olduğunu söyleyebilirsiniz. Kerevizin kökü, yaprağı, sapı ve tohumu farklı şekillerde kullanılabilir. Kereviz kökü, yemeklerde lezzet verici olarak kullanılabileceği gibi, yaprakları çorbalara katılarak da tüketilebilir. Kereviz sapları ise salatalara ekleyerek ya da çiğ olarak atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Kereviz tohumları ise baharat olarak yemeklere lezzet katabilir. Kereviz, yüksek tansiyonu düşürme ve ödem atmaya yardımcı olma gibi sağlık açısından pek çok faydası olan bir sebzedir.