Haftada iki defa yapmanız yetiyor. Alzheimer’a karşı koruyor

Haftada sadece iki kez ‘Kuzey yürüyüşü’ yapmanın, Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabileceğini göstermesiyle dikkat çekti.

Haftada iki defa yapmanız yetiyor. Alzheimer’a karşı koruyor

Çeşitli çalışmalar, hem üst hem de alt vücudu yorucu bir şekilde çalıştırdığı için kalp sağlığını korumada “Kuzey yürüyüşü”nün çok daha etkili olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ancak yeni bir çalışma demansa karşı da koruyucu etkisini göstermesiyle dikkat çekti.

Kuzey yürüyüşü, tempolu bir yürüyüş sırasında kendinizi ileri doğru itmeye yardımcı olmak için yürüme direklerini (batonları) kullanmayı içerir ve geleneksel yürüyüşten daha kapsamlı bir egzersiz sağlar.

Çalışmalar, Kuzey yürüyüşünün, yürüme veya koşmaya kıyasla tüm vücut kaslarının yüzde 80 ila 90’ını çalıştırdığını gösteriyor.

2022’de yapılan bir araştırma Kuzey yürüyüşünün kalp yetmezliği olan hastaların sağlığına diğer aktivitelere göre çok daha olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Araştırmaya göre; Hem kalp sağlığı için etkili hem de demansı yavaşlattığı da ortaya çıktı.

“GÜVENLİ VE YARARLI BİR STRATEJİ OLABİLİR”

Araştırmacılar şunları söyledi:

“Bu sonuçlar daha büyük çalışmalarla doğrulanırsa, o zaman Kuzey yürüyüşü, hafif ila orta şiddetteki Alzheimer hastalığında bilişsel bozukluğu yavaşlatmak için güvenli ve yararlı bir strateji olabilir.”

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 900 bin kişi demans hastası ve yaşlanan nüfusa paralel olarak bu sayının 2040 yılına kadar 1,6 milyona çıkacağı öngörülmekte.

Alzheimer Derneği de İngiltere’de ortalama her üç dakikada bir kişiye teşhis konulduğunu dile getirdi.

KUZEY YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Fiziksel bir aktivite ve spordur. Bu aktivite, kayak batonlarına benzeyen ve özel olarak tasarlanmış yürüyüş batonlarıyla yapılır.

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