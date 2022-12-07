﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor

Demans, birçok aile için oldukça üzücü bir teşhis ve tüm dünyada sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Etkisi göz önüne alındığında, tehdidi ortadan kaldırmanın yollarını bulmak için çok fazla itici güç var. Artan kanıtlar, yediğiniz yiyeceklerin beyin gerilemesine karşı bir tampon sağlayabileceğini gösteriyor.

Mantarlar ise bu konuda en çok umut veren besinlerden biri.

Araştırmacılar, yaşlı Japon deneklerden oluşan bir popülasyonda mantar tüketimi ile demans olayı arasındaki ilişkiyi inceledi. İşte ayrıntılar…

Araştırmaya Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ohsaki şehrinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 13.230 kişi dahil edildi. Araştırmacılar günlük mantar tüketimini, diğer yaşam tarzı faktörlerini demans insidansı ile karşılaştırdı.

Haftada bir veya daha fazla mantar yiyen yaşlı bireylerde, haftada birden az yiyenlere kıyasla daha düşük demans insidansı kaydedilmiştir.

Araştırmacılar, "Bu kohort çalışması, sık mantar tüketiminin, olası kafa karıştırıcı faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra bile, daha düşük demans riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu. Diğer araştırmalar, mantar yemenin beyni güçlendiren faydalarını vurgulamıştır.

Singapur'da 60 yaş üstü 663 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, mantarlar ve beyin fonksiyonları arasındaki herhangi bir bağlantıyı araştırmayı amaçladı. Altı yıldan fazla bir süredir Lei Feng ve araştırma ekibi, araştırmaya katılan insanların ne kadar mantar yediğini ölçtü.

Ayrıca katılımcıların IQ'su, kan basıncı ve yürüme hızlarından zihinsel sağlıklarına kadar her şeyi test ettiler. Bu testler, hafif bilişsel gerileme (MCI) ve demansın teşhisine yardımcı olmak için kullanılan bir demans semptom ölçeği kullanarak onları puanlamayı içeriyordu.

Haftada en az iki 'standart porsiyon' (yani 300 gramdan fazla) mantar yiyen kişilerin gerilemiş bir beyin fonksiyonuna sahip olma olasılığı yüzde 50 daha azdı.

Demansın birçok farklı nedeni ve birçok farklı türü vardır. İnsanlar genellikle Alzheimer hastalığı ve bunama arasındaki fark konusunda kafa karıştırır.

Genel olarak, demans belirtileri ise şöyle:

Anlama kapasitesinde düşüş

Neden-sonuç ilişkisi kuramama

Harekette sınırlanma

Günlük aktiviteleri yaparken zorluklar

Hafıza kaybı

Düşünme hızında yavaşlama

Zihinsel keskinlik ve çabukluk

Kelimeleri yanlış kullanma veya konuşma güçlüğü gibi dil