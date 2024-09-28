Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, bitcoin ve borsa...

Piyasalarda bir haftanın ardından en çok yatırımcısını kazandıran yatırım aracı da merak ediliyor. Sizler için bir haftada piyasa neler olduğu derledik.

HAFTANIN KAZANDIRAN YATIRIM ARAÇLARI BELLİ OLDU

Döviz kurlarında dolar 34,14 TL’den bir hafta sonunda 34,16 TL’ye kadar geldiği görüldü. Euro tarafından ise 38 TL’den 38,14 seviyelerine çıktı. Döviz tarafındaki bir haftalık artışın yüzde 1’lere ulaşamadı. BİST 100 ise 9 bin 960 seviyelerinde 9.777 bandına iniş sağladı. Borsa tarafındaki düşüş ise bu haftada da devam etti. Altın tarafında ise Gram altın, 2.958 TL’den 3.082 TL’ye yükselerek haftanın kazandıran yatırım araçları arasında oldu. Bitcoin ise 62 bin dolar bandından 66 bin dolara çıkarak altından sonra haftanın kazandıran diğer yatırım aracı oldu.

FAİZ ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (FED) 50 baz faiz indirimine gitmişti. Türkiye’de ise Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Faiz kararların yansıması ise altın ve bitcoin tarafında yükselişi tetiklerken, borsa tarafında bir düşüşe neden olduğu görüldü.

Yeni haftada ise Merkez Bankaları tarafından gelecek veriler dahilinde piyasadaki yönü belirleyeceği ekonomistler tarafından belirtiliyor.

PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar: 34,16 TL

Euro: 38,16 TL

BİST 100: 9 bin 777 USD

Bitcoin: 65 bin 937 USD

Etherum: 2.683 USD

Ons altın: 2.658 USD

Gram altın: 3.088 TL

Çeyrek altın: 5.040 TL

Yarım Altın: 10.073 TL

Tam altın: 20.076 TL

Gümüş: 32.06 TL

Not: Haberimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.