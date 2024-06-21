Haftanın son günü borsacıları yıkan gelişme! Ne kadar vergi geleceği ortaya çıktı

Hazırlanan vergi yasa taslağına göre, hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre borsa kazancından kesilecek vergi oranları şu şekilde olacak:

3 aya kadar elde tutulan hisse senetleri için yüzde 10

6 aya kadar elde tutulan hisse senetleri için yüzde 7.5

1 yıla kadar elde tutulan hisse senetleri için yüzde 5

3 yıla kadar elde tutulan hisse senetleri için yüzde 2.5

3 yıl üstü için hisse senetlerinden alınacak vergi yüzde 0 olacak.

Taslakta yer alan bilgi notuna göre, BIST’te işlem gören ve 1 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendiriliyor. Ancak kesinti oranı, Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 yılından bu yana yüzde 0 olarak uygulanıyor. Önerilen düzenlemeyle yüzde 0’lık tevkifat oranı; 3 aya kadar yüzde 10, 6 aya kadar yüzde 7.5, 1 yıla kadar yüzde 5, 3 yıla kadar yüzde 2.5 ve 3 yıl üstü için yüzde 0 olarak yeniden belirlenebilecek.

Düzenlemenin etki analizine göre, gerçek ve tüzel kişi, yabancı-yerli tüm yatırımcılar tarafından 2022 yılında borsadan elde edilen kazanç 540.8 milyar TL olarak hesaplanmış. Bu kazancın 2024 yılında 900 milyar TL’ye yükseleceği ve bu gelirden aylık 6.1 milyar, toplamda ise 73.2 milyar lira vergi alınacağı tahmin ediliyor.