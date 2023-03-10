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Haftayı Dolar 18,95 TL, Euro da 20,16 TL seviyesinden kapattı

Ekonomi piyasaları Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sürecini izlerken dolar kuru haftayı 18,95, euro da 20,16 seviyesinden kapattı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:22
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Haftayı Dolar 18,95 TL, Euro da 20,16 TL seviyesinden kapattı

Haftayı Dolar 18,95 TL, Euro da 20,16 TL seviyesinden kapattı
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Ekonomi piyasaları Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sürecini izlerken dolar kuru haftayı 18,95, euro da 20,16 seviyesinden kapattı.

Türk lirası, dün gece dolar karşısında dalgalandı ve yüzde 5’e ulaşan değer değişimleri yaşadı. Kur 19,00 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar kuru, haftanın son gününe ise 18,93 TL seviyesinde başladı. Kur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini açıkladığı saat 14.00'de is 18,96’ya kadar çıktı. Haftayı da 18,95 TL’den kapattı.

Euro haftanın son işlem gününe 20,11 TL seviyesinden başladı. Euro haftayı 20,16 TL’ye yükselerek kapattı.

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