Hagi akşamki maç öncesi iddialı konuştu: "İnancım tam!"

Hagi, FCSB'nin Manchester United'ı mağlup edebileceğini ve büyük bir sürpriz yaratabileceğini düşünüyor. Hagi, FCSB'nin bu sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansı değerlendirerek, takımın son grup maçını kazanması durumunda doğrudan sekizli tura yükselebileceğini belirtti. Hagi, FCSB'nin Avrupa'da önemli bir temsilci olduğunu ve Romanya'nın diğer kulüplerinin de benzer başarılar göstermesini umduğunu dile getirdi.

FCSB, Avrupa Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Takım, grupta kesin olarak play-off’lara kalmayı başardı, ancak Manchester United’ı yenmesi durumunda grup lideri olarak sekizli tura doğrudan çıkma şansına sahip. Hagi, bu başarının sadece takımın becerisinden değil, aynı zamanda kulüp yönetiminin yaptığı yatırımlardan da kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıca, Romanya futbolunun daha fazla gelişebilmesi için kulüplere daha fazla maddi destek sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

"İNANCIM TAM"

Hagi, FCSB'nin Manchester United’ı yenme şansının her zaman mümkün olduğunu belirtti. Konferans sırasında yaptığı açıklamada, "FCSB'nin Manchester United'ı yenmesi kesinlikle mümkün. Ne zaman umut varsa, başarı da gelir. FCSB, Romanya'yı Avrupa'da temsil ediyor ve gerçekten büyük bir seviyede oynuyorlar. Bu takımı tebrik ediyorum" dedi. Hagi, FCSB'nin Avrupa'daki başarısının Romanya futbolu için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

FCSB'nin Avrupa Ligi'nde bu yılki mücadelelerinin sadece kulüp için değil, tüm Romanya futbolu için büyük önem taşıdığını ifade eden Hagi, "Bu tür başarılar, sadece kulüp değil, ülke futbolu için de çok önemli. Umarım Romanya'nın diğer kulüpleri de Avrupa'da FCSB gibi büyük başarılar elde eder ve Avrupa'nın üç büyük kulüp yarışmasında yer alabiliriz" diye ekledi.

HAGİ, ROMANYA FUTBOLUNUN GELECEĞİ HAKKINDA İYİMSER

Hagi, Romanya futbolunun uluslararası alanda daha fazla başarı elde edebilmesi için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Avrupa'daki kulüplere bakın, büyük paralar dönüyor. Romanya futbolunun gelişebilmesi için bizim de büyük yatırımlar yapmamız lazım. Bu tür başarılar için kulüplere finansal destek sağlanmalı. FCSB ve CFR Cluj gibi kulüpler Avrupa’da başarılı olmak için büyük paralar harcadı. Bu yatırımların karşılığını almak ise bizim için hayati önem taşıyor" diyerek, Romanya futbolunun geleceğine yönelik umutlu fakat gerçekçi bir yaklaşım sergiledi.

Hagi, Romanya milli takımının da dünya çapında rekabet edebilmesi için benzer bir finansal destek ihtiyacı olduğunu belirtti. "Milli takım oyuncularımızın aldığı maaşlara bakın, bunlar Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele edebilmek için yeterli değil. Yatırımcılar ve zengin iş insanları bu alanda çok önemli. Futbolun gelişmesi için bu tür desteklerin sağlanması gerekiyor" dedi.

FCSB'NİN ŞANSI YÜKSEK

FCSB'nin Manchester United karşısında zafer kazanması, sadece kulübün Avrupa'daki başarısını pekiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Romanya futbolunun uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına da yardımcı olacaktır. Gică Hagi’nin ifadeleri, kulüplerin daha fazla yatırımlar alması gerektiğini ve bu yatırımların karşılığının başarılarla geri döneceğini vurguluyor.