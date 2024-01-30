Hailey Bieber'in olay pozları beğeni butonunu çökertti

2018 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile dünya evine giren Hailey Bieber, son derece iddialı olan pozları ile adından hayli söz ettiriyor. Her gönderisi sonrasında gündem olan Hailey, 2017 yılında bir erkek dergisi olan Maxim tarafından da Dünyanın en seksi 100 kadını listesinde birinci seçilmişti.
Rhode Beauty markasının kurucusu olan Hailey, bikinili son pozlarını paylaşınca yer yerinden oynadı.
Minimal bir bikini tercihini kullanarak verdiği cesur pozları ile beğeni butonunu çökertti.
Dünyanın en seksi kadını unvanını taşıyan Hailey’in paylaşımı altına kullanıcılar tarafından övgü bombardımanı yapıldı.
Daha önce hakkında hamile olduğuna yönelik iddialara yanıt veren Hailey, bu iddiaları yalanlayıp,
"Son zamanlarda herkes 'Aman Tanrım, o hamile' diyordu ve bu daha önce de birçok kez başıma geldi" diyen ünlü model, "Cesaret kırıcı bir şey var ki... Bir kez olsun şişip hamile kalamam. 'Ah, evet, umurumda değil' deseydim bu yalan olurdu."
Bu sözlerden sonra ise hamile olduğunda bunu saklamayacağını belirten Biber, “Bir gün hamile kalırsam bunu ilk siz öğreneceksiniz”