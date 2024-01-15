Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı: Taraftarlar ayağa kalktı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı İsrail propagandası nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel'e Haim Revivo'dan da destek geldi.

''YAZIKLAR OLSUN TÜRKLERİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNE''

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını terleten İsrailli Haim Revivo, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

Jehezkel'in fotoğrafıyla paylaşım yapan Revivo, 'Sen bir şampiyonsun adamım, güçlü ol, seni seviyorum. Yazıklar olsun Türklerin iki yüzlülüğüne. Umarım artık serbest bırakılması için Ofa'ya baskı uygulayabiliriz' notunu düştü.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Haim Revivo'nun bu paylaşımı sonrası deliye dönen taraftarlar, İsrailli eski oyuncuya yorumlarda tepki gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile bir dönem Süper Lig'e damga vuran Revivo'nun tepki çeken sözleri üzerine eski paylaşımları da gündeme getirildi.

TFF'YE DE TEPKİDE BULUNMUŞTU

Haim Revivo, daha önce de Türkiye Futbol Federasyonuna Gazze için alınan saygı duruşundan dolayı tepki göstermiş, "Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdeleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz" demişti.

İşte o paylaşım;