“Hain” filmi afişi yayınlandı

Behzat Ç. dizisinden tanıdığımız Berke Üzrek’in yazıp yönettiği film, 13 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Etkileyici ve merak uyandıran senaryosu, güçlü kadrosuyla dikkat çeken “HAİN” seyircilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Satranç oyununu andıran senaryosuyla “HAİN”, Türkiye’de ve dünyada kendini ‘seçilmiş’ sayan iktidar sahiplerinin entrikalarla dolu dünyasını ele alıyor. Gücü elinde tutan bu grubun sarsılmaz sanılan düzeni, kadın kahramanlar tarafından yerle bir edilirken intikam dolu hikâye sinemanın büyüsüyle beyazperdeye taşınıyor.

AFİŞLE FİLMİN GİZEMLİ EVRENİNE İLK DAVET

Afişteki karakter konumlandırmaları, renk tonları ve görsel detaylar, izleyiciye filmin hikâyesi ve temasına dair ipuçları sunuyor. Birçok önemli filmin afişine de imza atan Volkan Topkaya tarafından tasarlanan görseldeki frekansı düşük renk tercihleri, seyirciyi filmdeki puslu evrene yakınlaştırıyor. Sis ve kıvılcım efektleri ise gizem, dram ve aksiyonu güçlü bir şekilde yansıtırken karakterlerin yaşayacağı çatışma ve şüphe duygularını ortaya koyuyor. Filme ismini de veren hain yazısının büyük harflerle afişin alt kısımda yer alması, izleyiciyi her karakterin içinde bir ihanet potansiyeli olduğu düşüncesine yönlendirmeyi amaçlıyor.

Fix360’ın yapımcılığını üstlendiği, A90 Pictures aracılığıyla tüm Türkiye’de izleyicilerle buluşacak “HAİN” şaşırtıcı hikâyesi, dikkat çeken kadrosu ve etkileyici görselliğiyle 2024 yılının son ayında gişeye damgasını vurmaya hazırlanıyor.