Hain Şeyh Said'in torununa her gün Türk bayrağı paylaşma cezası

Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said’in torunlarından, Erzurum’un Hınıs ilçesinin HDP’li eski belediye başkanı Hasan Basri Fırat’ın kızı Noşin Fırat, 2015 yılında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör propagandası” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Noşin Fırat’ın suçlamaya konu paylaşımları arasında; 2016 yılında HDP kongresinde terör örgütü PKK lideri ve bebek katili Abdullah Öcalan posterinin göründüğü bir fotoğraf, 2015’te paylaştığı “Silopi’de devlet terörü var” mesajı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bayrağıyla çekildiği bir fotoğraf da yer alıyor.

Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Noşin Fırat'a 30 gün boyunca her gün sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşma cezası verildi ve haftada 3 kez karakola imza atmaya gelmek zorunda olduğu belirtildi.

30 gün boyunca Fırat'ın sosyal medya hesapları polis tarafından kontrol edilecek ve paylaşım yapmadığı takdirde tekrar gözaltına alınacak.