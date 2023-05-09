Haiti iç savaşa sürükleniyor: Nisan ayında 600'den fazla kişi öldü

Haiti'nin mahalle aralarında artan şiddet eylemlerinde sadece nisan ayı içerisinde 600'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Haiti iç savaşa sürükleniyor: Nisan ayında 600'den fazla kişi öldü

BM Güvenlik Konseyi, Haiti'de kötüleşen güvenlik sorunları ve insani durumdan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Konsey üyeleri Pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasında artan şiddeti, suç faaliyetlerini ve insan hakları ihlallerini kınayarak tüm bunların Haiti'de ve bölgede barış, istikrar ve güvenliği baltaladığını söyledi. Üyeler ayrıca "menfur eylemlerin" faillerinin adalete teslim edilmesi için çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, özellikle başkent çevresinde yaşanan şiddet olaylarında 600'den fazla Haitilinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Konsey üyeleri devam eden siyasi süreci dikkate alarak, Haiti'nin demokratik kurumlarını yeniden tesis etme yolunda ilerlemenin sürmesi çağrısında bulundu ve siyasi sürece daha geniş katılım sağlama çabalarını desteklediklerini açıkladı.

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