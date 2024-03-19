Haiti’de çeteden sokak ortasında toplu infaz

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te çetelerin artan şiddeti, 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir yağma saldırısıyla tavan yaptı.

Laboule ve Thomassin mahallelerinde evleri yağmalayan çeteler, sokak ortasında 12 erkek cesedinin bulunmasına neden oldu.

Elektrik şebekesine de zarar veren saldırılar, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ, ŞİDDET DURMADI

Başbakan Ariel Henry'nin çok uluslu bir güvenlik gücü için Nairobi'ye gitmesi, ülkede protestolara yol açmıştı. Çeteler iki cezaevine saldırarak 12 kişiyi öldürmüş ve 4 bin mahkumu firar ettirmişti. Artan şiddet nedeniyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, çetelerin kontrolü ele geçirmesi ve Başbakan'ın istifa etmesine rağmen şiddet durmadı.

11 Mart'ta istifa eden Henry, geçiş konseyinin kurulması ardından görevi bırakacağını açıkladı. 5 Mart'tan beri Porto Riko'da bulunan Henry, güvenlik gerekçesiyle ülkesine dönemiyor.

Temmuz 2021'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'un öldürülmesinin ardından başbakanlık görevini üstlenen Henry, Aralık 2022'de seçim yapılması ve 7 Şubat'ta iktidarı devretmesi için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya uymamakla suçlanan Henry, protestoların hedefi haline gelmişti.

Haiti nüfusunun yarısından fazlası gıda sıkıntısı yaşarken, Henry'nin krizin çözümü için adım atmaması eleştiriliyor.