Hakan Aygün soruyor: Özgür Özel Kaybedenler Kulübü’ne mi aday oluyor?

CHP kurultayının iptalinin muhtemel göründüğünü belirten gazeteci yazar Hakan Aygün, Genel Başkan Özgür Özel’in, "Kaybedenler Kulübü" üyeleri arasına katılmaya çok yakın olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu aşamada iç hesaplaşmasını yapmış samimi bir Özgür Özel’e ihtiyacı olduğunu kaydeden Aygün, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede çarpıcı yorumlarda bulundu.

Aygün şöyle konuştu:

"Belli ki bu ay sonu (Haziran) kurultayın iptali isteniyor. Özgür Özel'e; İmamoğlu’nu sat, olan bitenleri içine at, kurultaya da senin koltuğuna da dokunmayalım denmek isteniyor belki de… Ama anladığım o ki Özgür Bey de arka kapı diplomasisinde bir türlü bu garantiyi vermiyor, veremiyor… Bana göre geri adım atmayı erkekliğe yediremiyor. Bence tüm bunları bu yaşadığı duyguları; erkekliğe yedirememeyi, delikanlılığa sığmazı falan rahatça samimice anlatabilmeli. Kemal Bey’le ilgili duygularını da samimice anlatabilmeli; galiba yanlış yapmışız biz biraz çok erken havalara girerek yaralı Kemal Bey'i ihmal etmişiz diyebilmeli. Keza; kurultaydı, belediyelerdi vallahi ben liderlikten başka hiçbir şey düşünmedim. Beni bilen bilir parayla pulla işim olmaz. Bu tür şeylerin de üzerine gidilmeli ve gitmemiz gerekiyor diyebilmeli ve görünen şu ki; kurultay iptal olsa benim ve 19 arkadaşımın Meclisteki fezlekeleri devreye girebilir, ceza davaları gelir, genel başkanlık elden gideceği için doğan boşlukta bizlere sade milletvekili olarak yargılanma yolları da açılabilir. Meclis’te bu işin teamülü, meülü de ortadan kalkabilir. Bunlara çok da uyulmuyor artık Meclis’te… Can Atalay işinde de oldu, Öbür işlerde de oldu. Meclis bitmeden, o dönem bitmeden de fezlekeler konulabilir, yargılanabilir, siyaset yasakları gelebilir. Herkes CHP bu Kasım sonunda olağan kurultayını yapabilir diyor. Şayet bu kurultay iptal olursa, Kasım sonunda müsait, aradan yeterli süre geçmiş oluyor. Ama ben orada siyasi yasaklı olarak yeniden aday olunma durumuyla da karşılaşabilirim diyebilmeli Özgür Özer. Bunlar da başıma kafayı taktıkları İmamoğlu'nun posta güvercinliği mi dersiniz, ne derseniz deyin o yüzden geliyor dersin. CHP’yi en birinci yaptığı şu bu falan değil Ekrem İmamoğlu'ndan geliyor. Sabah akşam miting düzenlediği için bunlar başına gelmiyor. Çok aktif olduğu harikalar yarattığı için gelmiyor. Ekrem Bey'e dava üzerine dava yağdırmak istiyorlar. Yoksa Özgür Özel hedef alan yok. Ekrem olmasa Özgürle ilgilenen bile olmaz. Doğrucu olmak lazım, samimi olmak lazım. Herkes her şeyi biliyor görüyor. Keza en birinci parti olmamızdaki bir pay da Kemal Bey'e aittir. Küçük partilere 37 vekil verdiniz diye eleştirmesi işimize geldi. Aklı evvel ne kadar CHP'li varsa buna taktı kafayı. O da hoşumuza gitti ama adam aslında doğru bir oyun planı kurmuştu. Başka çaresi yoktu bugün ben de olsam aynısını yapabilirim diyebilmeli. Yalanlarla bu iş olmuyor, masallarla olmuyor, yan cebime koylarla bu iş olmuyor. Bir yere kadar oluyor şimdi; Türkiye'nin bu aşamada böyle bir samimi Özgür Özel'e ihtiyacı var. Yoksa Özgür Özel de kaybedenler kulübüne çok genç yaşta katılacak…"