Hakan Bilal Kutlualp'den Ümit Özat sorusuna yanıt

KRT Futbol programında Atakan Kurt'un Hakan Bilal Kutlualp'e Ümit Özat'a lavuk kelimesini kullandınız mı sorusuna cevap geldi.

"BANA YAKIŞMADI"

Kutlualp "Kullandım. Bana yakışmayan bir cümle. Ama o sinirle. O gün başkan adaylığımı açıklamışım o an ki sinirimle söyledim şimdi olsa söylemem. Pişman değilim fakat Ümit Özat lavuk olsa bile böyle söylemem doğru bir şey değildi onu muhatap almamam lazımdı. Benim konumumdaki bir adamım bunu ona söylememesi lazımdı. İnsanın bazen kontrol edemediği anlarda ağızlarından çıkan laflar olabiliyor" şeklinde konuştu.

İKİ ARASINDA TARTIŞMA

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Ümit Özat ile Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp arasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda sonrasında bir tartışma yaşanmıştı.

Ümit Özat "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe" diyerek tepkisini dile getirirken, Kutlualp tarafından gelen "Sen de oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı. Ümit Özat bu kez "Can Bartu almadı mı, ne anlatıyorsun? Alex almadı mı parasını? Babanın parası mıydı?" diyerek tepki verdi. Kutlualp ise "Cebimden verdim" yanıtını verdi.