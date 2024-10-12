Hakan Çalhanoğlu: Gruptan çıkma şansımızı yüzde 90

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Karadağ'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Rakibi küçültmemek lazım, sonuçta onlar da iyi oyunculara sahip. Zor bir zeminde oynamamıza rağmen oyundan kopmamaya çalıştık ve galibiyet aldığımız için mutluyuz" dedi.

İzlanda ile oynayacakları maç hakkında ise zorlu hava koşullarının mücadeleyi etkileyebileceğini belirtti. "Önümüzdeki maç çok önemli olacak. Galler ve İzlanda'nın berabere kalması bizim için iyi oldu. Soğuk bir havada zor bir maç bekliyoruz, umarım galip gelerek döneriz" ifadelerini kullandı.

Gruptan çıkma hedeflerine dair de konuşan Çalhanoğlu, "Lider olarak çıkmak istiyoruz. İzlanda zor bir rakip ama ben takıma güveniyorum. Gruptan çıkma şansımızı yüzde 90 görüyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" şeklinde belirtti. Bu olumlu havanın, galibiyet sonrası daha da güçlendiğini vurguladı.