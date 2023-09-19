Hakan Çalhanoğlu hakkında son dakika gelişmesi

Inter'den flaş Hakan açıklaması geldi.

Hakan Çalhanoğlu hakkında son dakika gelişmesi

Sezona formda giren ve son olarak sahasında Milan'ı 5-1 mağlup eden Inter'de flaş sakatlık gelişmesi yaşandı.

Inter, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.

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