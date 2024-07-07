Hakan Çalhanoğlu hüngür hüngür ağladı

A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı.

Milliler, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Yarı finale çıkan Hollanda, İngiltere'nin rakibi oldu.

HAKAN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadele sonrası soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı ve büyük üzüntü yaşadı.

Takım arkadaşları, kaptan Hakan'ı teselli etmeye çalıştı.

Taraftarlar da aynı şekilde oyuncularımıza alkışlarla büyük destek ve moral verdi.

''KEŞKE GERİ ÇEKİLMESEYDİK''

Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

- Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal.

- İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık.